Куик — о своём рекорде по победам в НХЛ: было приятно, наконец, покончить с этим

Голкипер Джонатан Куик прокомментировал свою рекордную 392-ю победу в НХЛ в матче с «Аризоной» (8:5). Куик установил рекорд по победам среди американских голкиперов в истории НХЛ.

«Я делал всё возможное, чтобы не думать о грядущем достижении, но оно наконец-то свершилось. Было приятно, наконец, покончить с этим, довести дело до конца и сосредоточиться на том, что сейчас важно — победе в дивизионе и конференции.

Независимо от того, выигрываем ли мы в пару шайб или проигрываем, какова бы ни была ситуация, у нас есть уверенность, потому что мы выигрывали подобные матчи в течение года. Сегодня мы вели в две шайбы, но соперник сравнял счёт, и ты чувствуешь, что всё может пойти в любую сторону, но мы нашли способ победить», — цитирует Куика пресс-служба клуба.