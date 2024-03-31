Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куик — о своём рекорде по победам в НХЛ: было приятно, наконец, покончить с этим

Куик — о своём рекорде по победам в НХЛ: было приятно, наконец, покончить с этим
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Джонатан Куик прокомментировал свою рекордную 392-ю победу в НХЛ в матче с «Аризоной» (8:5). Куик установил рекорд по победам среди американских голкиперов в истории НХЛ.

«Я делал всё возможное, чтобы не думать о грядущем достижении, но оно наконец-то свершилось. Было приятно, наконец, покончить с этим, довести дело до конца и сосредоточиться на том, что сейчас важно — победе в дивизионе и конференции.

Независимо от того, выигрываем ли мы в пару шайб или проигрываем, какова бы ни была ситуация, у нас есть уверенность, потому что мы выигрывали подобные матчи в течение года. Сегодня мы вели в две шайбы, но соперник сравнял счёт, и ты чувствуешь, что всё может пойти в любую сторону, но мы нашли способ победить», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59     1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27     1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45     2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06     3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18     3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45     3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16     3:6 Гудроу – 49:33 (sh)     4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp)     5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26     5:7 Панарин (Какко) – 57:35     5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45    
Материалы по теме
Джонатан Куик стал рекордсменом по победам среди американских голкиперов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android