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Александр Медведев ответил на вопрос, будет ли уволен Ротенберг из СКА

Александр Медведев ответил на вопрос, будет ли уволен Ротенберг из СКА
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Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев ответил на вопрос о судьбе главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Будет ли уволен Ротенберг? Откуда, из СКА? 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, 25 марта в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, СКА завершил участие в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» со счётом 1-4 в четвертьфинальной серии.

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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