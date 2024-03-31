«У нас большая страна, много клубов». Щитов — о чемпионате мира во время сезона КХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил решение продлить сроки проведения следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Здорово, что плей-офф будет идти до 31 мая. Это нужно было делать гораздо раньше. То, что многие клубы уходят в отпуск в феврале, – это не дело. Нужно играть как можно дальше. Тем более плей-офф КХЛ становится всё более интересным и непредсказуемым. В лиге уходят от старых порядков. Уже не стоит нам рассчитывать на Международную федерацию хоккея. Если когда-то сборную России вернут на чемпионат мира, то игроков можно всегда найти вне зависимости от того, будет идти плей-офф или нет. У нас большая страна, много клубов», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.