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«Он постоянно улыбается, и его всегда слышно». Форвард «Каролины» — о Кузнецове

«Он постоянно улыбается, и его всегда слышно». Форвард «Каролины» — о Кузнецове
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брендан Лемье ответил на вопрос, кто для него является самым позитивным хоккеистом, умеющим оказать поддержку.

«Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») невероятно позитивный парень. Он постоянно улыбается, и его всегда слышно, от него веет позитивом. У него всегда много энергии. Хорошей энергии. Он также лёгок на подъём, ему нравится быть в компании», — приводит слова Лемье официальный сайт «Каролины».

Напомним, в 13 сыгранных матчах за «Харрикейнз» на счету 31-летнего Кузнецова две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Незадолго до обмена из «Вашингтон Кэпиталз» россиянин прошёл Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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