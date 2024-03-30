Экс-игрок клубов КХЛ: для Кузнецова переход в «Каролину» — это суперобмен

Экс-нападающий клубов КХЛ Вадим Бердников прокомментировал обмен российского форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Этот переход пошёл ему на пользу? 100% на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнёры, каких стало не хватать в „Вашингтоне“. Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. „Каролина“ может побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, в 12 сыгранных матчах за «Харрикейнз» на счету 31-летнего Кузнецова две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Незадолго до обмена россиянин прошёл Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.