Защитник «Автомобилиста»: «СКА Арена» потрясающая, не проиграли на ней ни разу

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене». Екатеринбургский клуб в пяти матчах обыграл СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина. «Автомобилист» выиграл все три матча на домашней площадке СКА.

«Новая арена в Питере потрясающая. Особенно потому, что не проиграли на ней ни разу. Но вообще атмосфера кайф, когда выходишь на лёд, а на трибунах 23 тысячи зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах. И приятно играть при таком количестве болельщиков, даже если большинство из них болеет против тебя.

При этом и в такой обстановке мы слышали наших екатеринбургских болельщиков, приезжавших в Питер на матчи. И их поддержка очень нам помогла справиться с давлением. Постараемся их порадовать в следующих стадиях плей-офф», – цитирует Баранцева «Известия».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдёт в Магнитогорске 3 апреля.