«Мы будем играть в свой хоккей». Алексей Заварухин высказался о серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Челябинцы в серии второго раунда обыграли московское «Динамо» в четырёх матчах, последний из которых прошёл 22 марта.

«Ребята отдохнули, все готовы дать бой. «Локомотив» — хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова. Игра покажет, пойдёт пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже — всё покажет игра.

Серия с «Локомотивом» будет похожа на серию с «Динамо»? Они играют примерно в одну систему. Да, есть большие защитники. На это мы внимание обратили. У нас есть более быстрые хоккеисты, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов должно сказать своё слово», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

Серия начнётся 2 апреля матчем в Ярославле. В первом раунде плей-офф «Трактор» в шести матчах обыграл «Салават Юлаев». «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА в пяти матчах и омский «Авангард» в семи играх.