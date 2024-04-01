Щитов о составе полуфиналов плей-офф КХЛ: в этом году восточные команды оказались сильнее

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил состав полуфиналов Кубка Гагарина, в котором присутствуют три уральские команды. Второй раунд плей-офф смогли пройти три команды Восточной конференции — «Трактор», «Автомобилист» и «Металлург», а также одна команда из конференции Запад – «Локомотив».

«То, что вышли три уральские команды, это очень здорово. Тем более что «Трактор» и «Металлург» представляют одну Челябинскую область. Помним, что в прошлом году Третьяк говорил, что на Востоке есть хорошие команды, но прогнозировал финал ЦСКА – СКА. Но мы видим, что в этом году команды у нас, на Востоке, сильнее. Урал всегда славился своими самородками, своими тренерскими кадрами. Здорово сработал менеджмент, хорошо укомплектовали свои команды и создали настоящие коллективы.

Получается, перекрёстный плей-офф помог Востоку? Дело не в перекрёстном плей-офф, могли и клубы Запада пройти. Просто в этом году наши, восточные, команды оказались сильнее. Перекрёстный плей-офф гораздо интереснее, чем обычный. Это новинка, получилось очень здорово», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Серия между «Локомотивом» и «Трактором» начнётся 2 апреля в Ярославле. Противостояние между «Металлургом» и «Автомобилистом» начнётся с матча в Магнитогорске 3 апреля.