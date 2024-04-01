Экс-вратарь «Салавата Юлаева» назвал голкипера, ставшего для него открытием сезона КХЛ

Бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов обсудил вратарей команд, попавших в полуфиналы Кубка Гагарина, и назвал голкипера, ставшего для него открытием сезона КХЛ. Также бывший вратарь заявил, что лучшим иностранным голкипером КХЛ является Зак Фукале из челябинского «Трактора».

«Мне очень нравится Зак Фукале. Он сильнейший вратарь из легионеров. Тактически грамотно играет. Он габаритный, спокойный, куражный. Илья Набоков только в этом году появился, но мне тоже нравится этот вратарь. Он подвижный, у него хороший объём катания. Для меня он открытие сезона, однозначно. Для молодого пацана три «сухих» матч в плей-офф в первом сезоне — это супер. Думаю, что он будет лучшим новичком сезона, ему отдадут награду.

Исаев уже три сезона стабильно первый номер в «Локомотиве». С «Авангардом» у него был седьмой матч ключевым, потому что пятый и шестой матчи серии не получились у него. Он молодец, собрался в самой важной игре и довёл команду до полуфинала. Это говорит о его ментальной устойчивости. Седьмые матчи в серии — всегда история про вратарей», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Серия между «Локомотивом» и «Трактором» начнётся 2 апреля в Ярославле. Противостояние между «Металлургом» и «Автомобилистом» начнётся с матча в Магнитогорске 3 апреля.