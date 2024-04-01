Крикунов: СКА нужно спокойно работать дальше — результат придёт

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что тренерский штаб петербургских армейцев сумел поставить команде интересный хоккей. Весь тренерский штаб СКА продолжит работу в следующем сезоне КХЛ.

«Построить чемпионскую команду за один сезон очень сложно. Сейчас все хвалят «Локомотив» Игоря Никитина, но давайте не будем забывать, что в Ярославле строят эту команду три сезона и не факт, что в этом году достигнут желаемого результата.

В СКА прошлым летом серьёзно обновили состав, сделали ставку на скоростную игру. Даже по старту регулярки было видно, как непросто даётся перестройка, но уже к ноябрю армейцы набрали ход. В декабре-феврале СКА точно был самой сильной командой КХЛ на тот момент – играли агрессивно, много забивали, мало пропускали. При этом лучшие матчи проводили против лидеров. Одна серия из шести побед над ЦСКА чего стоит! Да и против того же «Локомотива» петербуржцы играли удачно.

Конечно, в плей-офф СКА не показал всего, на что способен, но тут действительно здорово помешали травмы. Александр Никишин сейчас с отрывом лучший защитник КХЛ. А ведь армейцы потеряли ещё и надёжного Педана. Алистров и Рендулич тоже серьёзные потери для большинства и скоростных атак. Уверен, что с ними в составе СКА выступил бы в плей-офф лучше.

Уверен, руководству СКА надо просто позволить Роману Ротенбергу спокойно продолжить работать дальше. Он ставит интересный хоккей, при нём прогрессируют молодые игроки. Нужно придерживаться этой линии, и тогда результат обязательно придёт уже в ближайшее время», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».