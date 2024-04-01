«Для меня это показуха. А как же слова Шарипзянова?» Кравец — о безумной реакции Звягина

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об эмоциях наставника омского клуба Сергея Звягина после второй пропущенной шайбы от «Локомотива» (0:2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

«Для меня это показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональным и это мешало играть? А эта реакция помогала играть? Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции, всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке — чем я жил и как переживал за игру», — сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

После второй пропущенной шайбы «Авангарда» исполняющий обязанности главного тренера омичей Сергей Звягин в одной из пауз яростно пытался завести публику на арене.

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