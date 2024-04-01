Александр Кержаков: всегда верил в то, что Панарин может стать лучшим хоккеистом НХЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался об игре хоккеиста Артемия Панарина, который сейчас выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Так бывает, что команда, которая является фаворитом, иногда вылетает в первом же раунде Кубка Стэнли. Поэтому мне не хочется загадывать настолько вперёд. Хочется, чтобы всё было поступательно, и для начала они прошли первый раунд Кубка Стэнли.

С Тёмой я разговаривал буквально позавчера — поздравлял его с тем, что он покорил рубеж в 100 очков за сезон. Это очень значимая история для хоккеистов НХЛ. Здорово, что он продолжил и в следующем матче снова отметился результативным действием. Я всегда верил в то, что Артемий может стать лучшим хоккеистом НХЛ. Может быть, я что-то преувеличиваю и отношусь предвзято. Но то, что он делает на площадке — это очень круто», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.