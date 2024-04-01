Щитов: оставить Ротенберга в СКА — логичное решение, цель — выиграть Кубок Гагарина

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов прокомментировал тот факт, что Роман Ротенберг продолжить занимать пост главного тренера СКА.

«Так у него же контракт на пять лет! Что касается СКА и сохранения Ротенберга на посту – это логичное решение. У него есть контракт, он будет до конца его отрабатывать. Цель – выиграть Кубок Гагарина. Я не вижу, что его могут уволить по результатам игр. Так сложилось, его точно не будут увольнять. Ротенберг соответствует поставленным перед СКА задачам? Это решение руководства СКА. Он тренер, там и будет работать», — сказал Щитов в интервью Metaratings.ru.

Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. Во главе петербургского клуба Ротенберг одержал 126 побед и выиграл пять серий плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. Ротенберг входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.