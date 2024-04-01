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Локо – Чайка 2:1, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф МХЛ 1 апреля

«Локо» дома обыграл «Чайку» и удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф МХЛ
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В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локо» и «Чайкой». Победу в игре одержали ярославцы со счётом 2:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Крутов (Омелюсик, Сальников) – 17:31 (5x4)     1:1 Ябелов (Коростелёв, Ульев) – 26:58 (5x4)     2:1 Зыков (Емельянов, Поляков) – 47:00 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Андрей Крутов с передач Даниила Омелюсика и Льва Сальникова открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второго игрового отрезка Дмитрий Ябелов с передач Максима Коростелёва и Марка Ульева восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Конов не смог реализовать буллит, однако спустя шесть секунд Ярослав Зыков с передач Кирилла Емельянова и Ильи Полякова забросил шайбу и вывел «Локо» вперёд.

Напомним, счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба. Третий матч в противостоянии состоится 4 апреля на домашней площадке «Чайки» и начнётся в 18:30 мск.

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