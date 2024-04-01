Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локо» дома обыграл «Чайку» и удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф МХЛ

В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локо» и «Чайкой». Победу в игре одержали ярославцы со счётом 2:1.

На 18-й минуте первого периода Андрей Крутов с передач Даниила Омелюсика и Льва Сальникова открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второго игрового отрезка Дмитрий Ябелов с передач Максима Коростелёва и Марка Ульева восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Конов не смог реализовать буллит, однако спустя шесть секунд Ярослав Зыков с передач Кирилла Емельянова и Ильи Полякова забросил шайбу и вывел «Локо» вперёд.

Напомним, счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба. Третий матч в противостоянии состоится 4 апреля на домашней площадке «Чайки» и начнётся в 18:30 мск.