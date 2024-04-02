Календарь полуфиналов плей-офф КХЛ — 2023/2024

30 марта определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей стадии плей-офф КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск):
Первый матч — 2 апреля;
Второй матч — 4 апреля;
Третий матч — 6 апреля;
Четвёртый матч — 8 апреля;
Пятый матч (если понадобится) — 10 апреля;
Шестой матч (если понадобится) — 12 апреля;
Седьмой матч (если понадобится) — 14 апреля.
Первые два матча пройдут в Ярославле, следующие две встречи будут проведены в Челябинске. Пятая и седьмая игры пройдут в Ярославле, шестая — в Челябинске (если они понадобятся).
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург):
Первый матч — 3 апреля;
Второй матч — 5 апреля;
Третий матч — 7 апреля;
Четвёртый матч — 9 апреля;
Пятый матч (если понадобится) — 11 апреля;
Шестой матч (если понадобится) — 13 апреля;
Седьмой матч (если понадобится) — 15 апреля.
Первые два матча пройдут в Магнитогорске, затем две встречи будут проведены в Екатеринбурге. Пятая и седьмая игры пройдут в Магнитогорске, шестая — в Екатеринбурге (если они понадобятся).