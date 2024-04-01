В «Металлурге» рассказали, будут ли изменения в составе на первый матч с «Автомобилистом»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что в клубе не будет изменений по сравнению с последним матчем, в котором уральцы обыграли «Спартак».

«Было полтора дня выходных. Прилетели из Москвы, отдохнули, день был выходной. Сегодня собрались, потренировались во второй половине дня. Изменений никаких в составе не будет — как заканчивали матч со „Спартаком“, таким он и будет. Всегда дома хорошо начинать и иметь дома на одну игру больше. Это и хорошо, и приятно, есть в этом плюсы», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».