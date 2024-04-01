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В «Металлурге» рассказали, будут ли изменения в составе на первый матч с «Автомобилистом»

В «Металлурге» рассказали, будут ли изменения в составе на первый матч с «Автомобилистом»
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что в клубе не будет изменений по сравнению с последним матчем, в котором уральцы обыграли «Спартак».

«Было полтора дня выходных. Прилетели из Москвы, отдохнули, день был выходной. Сегодня собрались, потренировались во второй половине дня. Изменений никаких в составе не будет — как заканчивали матч со „Спартаком“, таким он и будет. Всегда дома хорошо начинать и иметь дома на одну игру больше. Это и хорошо, и приятно, есть в этом плюсы», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

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