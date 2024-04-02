Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ установили лучший результат за 20 лет по задействованным россиянам в одном сезоне

В НХЛ установили лучший результат за 20 лет по задействованным россиянам в одном сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

В Национальной хоккейной лиге установили лучший результат за 20 лет по задействованным россиянам в одном сезоне. Это произошло после того, как российский голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Таким образом, Федотов стал 63-м российским игроком, который был задействован в нынешнем сезоне НХЛ. В этом году в НХЛ превзошли результат прошлого сезона, где были задействованы 62 хоккеиста из России.

В сезоне-2003/2004 было 64 россиянина, а рекордным остаётся сезон-2000/2001, в котором были задействованы 72 российских игрока.

Отметим, в топ-5 лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ входят сразу два россиянина – форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126 очков) занимает второе место, а нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (107) находится на четвёртом месте.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ? Разборки Кучерова и двух суперканадцев. LIVE
Live
Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ? Разборки Кучерова и двух суперканадцев. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android