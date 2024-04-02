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Сидни Кросби повторил легендарное достижение Уэйна Гретцки в истории НХЛ

Сидни Кросби повторил легендарное достижение Уэйна Гретцки в истории НХЛ
Сидни Кросби
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей 3 (2+1) результативными действиями отметился капитан команды канадский нападающий Сидни Кросби. Третье очко в матче позволило 36-летнему нападающему достичь отметки в 82 очка в текущем регулярном чемпионате. Таким образом Кросби гарантировал 19-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем один балл за игру (или более). Эта серия продолжается с начала его карьеры.

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Канадский нападающий стал всего вторым игроком в истории НХЛ с 19 сезонами в лиге с показателем как минимум один балл за игру. Сегодня Кросби повторил легендарное достижение Уэйна Гретцки, сравнявшись с соотечественником в этой номинации.

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