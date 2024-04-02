Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джетс — Лос-Анджелес Кингз 4:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

Два ассиста Гаврикова не принесли «Лос-Анджелесу» очков в матче с «Виннипегом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Канада Лайф-центра» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Виннипег Джетс» переиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Перфетти (Демело, Коннор) – 11:14     1:1 Арвидссон (Мур, Даути) – 12:30     1:2 Фиала (Гавриков) – 25:48     2:2 Монахан (Моррисси, Коннор) – 31:49     2:3 Копитар (Кемпе, Гавриков) – 33:56     3:3 Моррисси (Перфетти, Коннор) – 36:47     4:3 Перфетти (Пионк, Шмидт) – 53:05    

Самыми результативными игроками матча стали нападающий «Виннипега» Коул Перфетти, на счету которого две заброшенные шайбы и голевая передача, и его партнёр по звену нападения Кайл Коннор, записавший на свой счёт три ассиста. В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Владислав Гавриков.

«Джетс» прервали серию поражений, которая составила в итоге шесть матчей. «Лос-Анджелес» проиграл третью встречу регулярного чемпионата НХЛ подряд и находится на грани зоны плей-офф Западной конференции, опережая сыгравший на матч больше «Сент-Луис» на три очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android