Два ассиста Гаврикова не принесли «Лос-Анджелесу» очков в матче с «Виннипегом»

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Канада Лайф-центра» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Виннипег Джетс» переиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3.
Самыми результативными игроками матча стали нападающий «Виннипега» Коул Перфетти, на счету которого две заброшенные шайбы и голевая передача, и его партнёр по звену нападения Кайл Коннор, записавший на свой счёт три ассиста. В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Владислав Гавриков.
«Джетс» прервали серию поражений, которая составила в итоге шесть матчей. «Лос-Анджелес» проиграл третью встречу регулярного чемпионата НХЛ подряд и находится на грани зоны плей-офф Западной конференции, опережая сыгравший на матч больше «Сент-Луис» на три очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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