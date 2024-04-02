Шайба Костина не спасла «Сан-Хосе» от домашнего поражения в игре с «Сиэтлом»

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сан-Хосе Шаркс» уступили «Сиэтл Кракен» со счётом 2:4.

На 29-й секунде первого периода Мэтти Бенирс с передач Оливера Бьёркстранда и Ээли Толванена открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Оливер Бьёркстранд с передачи Ээли Толванена удвоил преимущество гостей. На 15-й минуте периода Фабиан Зеттерлунд с передач Микаэля Гранлунда и Вильяма Эклунда размочил счёт в игре. Спустя три минуты Шейн Райт с передач Джордана Эберле и Джейдена Шварца сделал счёт 3:1.

На шестой минуте второго периода Клим Костин с передач Марк-Эдуара Власика и Фабиана Зеттерлунда забросил вторую шайбу хозяев в матче.

В конце третьей двадцатиминутки Джаред Макканн установил окончательный счёт в игре.

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