Иван Федотов рассказал о своём дебюте за «Филадельфию» в НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Я не молодой парень, имею некоторый опыт и знаю, как всё это работает. Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я хочу помочь команде, дать энергию и эмоции», — приводит слова Федотова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой двадцатиминутке пропустил две шайбы после шести бросков. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

Ранее оценил дебют Ивана Федотова главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла.