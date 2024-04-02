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Торторелла — о дебюте Федотова: восхищён. Единственный, кто играл во втором периоде

Торторелла — о дебюте Федотова: восхищён. Единственный, кто играл во втором периоде
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) высоко оценил дебют российского голкипера Ивана Федотова. 27-летний вратарь впервые сыграл за американскую команду после недавнего заключения контракта.

«Восхищён. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде», — высказался Торторелла на пресс-конференции после завершения встречи.

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой двадцатиминутке пропустил две шайбы после шести бросков. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

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