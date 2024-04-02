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Капитан «Питтсбурга» Кросби прокомментировал удар от вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Капитан «Питтсбурга» Кросби прокомментировал удар от вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал удар от вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина во время сегодняшнего очного матча команд.

«Думаю, он просто пытался войти в матч. Мы вели в счёте, а у него было мало работы во втором периоде, мы мало бросали. Думаю, он старался помочь, вывести на эмоции. У меня на этой арене уже бывали столкновения с вратарями, так что я старался вынести из них урок и думать только об игре. Мы просто боролись, не думаю, что тут было что-то ещё. Такое нечасто увидишь, но это всё просто часть игры», — цитирует Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, в одном из эпизодов встречи Игорь Шестёркин заблокировал движение канадского нападающего Сидни Кросби к шайбе, а затем ударил его.

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