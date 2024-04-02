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Игорь Шестёркин ударил Сидни Кросби во время матча НХЛ

Игорь Шестёркин ударил Сидни Кросби во время матча НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Смит) – 00:18     0:2 Кросби (Жозеф, Летанг) – 10:39     0:3 Бемстрём (Пульюярви) – 49:51     1:3 Какко (Фокс, Панарин) – 50:42     2:3 Рослович (Зибанеджад) – 56:53     2:4 Раст (Картер, Летанг) – 57:21     2:5 Кросби – 59:16    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заблокировал движение канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби к шайбе, а затем ударил его.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 12-е место на Востоке, набрав 75 очков.

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