Игорь Шестёркин ударил Сидни Кросби во время матча НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Смит) – 00:18 0:2 Кросби (Жозеф, Летанг) – 10:39 0:3 Бемстрём (Пульюярви) – 49:51 1:3 Какко (Фокс, Панарин) – 50:42 2:3 Рослович (Зибанеджад) – 56:53 2:4 Раст (Картер, Летанг) – 57:21 2:5 Кросби – 59:16
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заблокировал движение канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби к шайбе, а затем ударил его.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 12-е место на Востоке, набрав 75 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2024
-
04:50
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:07
-
03:26
-
03:10
-
03:00
-
02:15
-
00:00
- 1 апреля 2024
-
23:54
-
23:34
-
23:13
-
23:00
-
22:47
-
22:35
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:33
-
21:17
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:31
-
20:13
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:28
-
18:20