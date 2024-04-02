Игорь Шестёркин ударил Сидни Кросби во время матча НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заблокировал движение канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби к шайбе, а затем ударил его.

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На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 12-е место на Востоке, набрав 75 очков.