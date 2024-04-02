«Ждите нас в ВХЛ и КХЛ!» Президент подмосковного «Гранита» — о целях клуба

Президент клуба НМХЛ «Гранит» Николай Иванов рассказал о планах клуба на ближайшее время.

«Мы базируемся в Чехове — намоленном хоккейном городе. Ещё лет 10 назад местный клуб был очень популярен в КХЛ, считался чуть ли не номером один в прессе. Намерены развивать чеховские традиции — прежде всего в плане яркого, комбинационного хоккея. Совсем недавно генеральным менеджером ХК „Гранит“ был назначен знаменитый российский хоккеист, менеджер с опытом работы в нескольких клубах КХЛ, второй номер драфта НХЛ Андрей Зюзин.

В прошедшем сезоне «Гранит» дебютировал в НМХЛ. С хорошим запасом вышли в плей-офф, где в первом раунде, к сожалению, уступили более опытному «Ермаку» — основная команда которого ещё год назад выступала в ВХЛ.

Ставим максимальные задачи. Чемпионство в НМХЛ — самый первый шаг. Наши таланты растут как грибы после дождя. Уверены, всё пойдёт по нашему плану. Ждите нас в ВХЛ и КХЛ!» — сказал Иванов в интервью Russia-Hockey.ru.