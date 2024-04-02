«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало 1-го матча 1/2 Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 2 апреля, в Ярославле состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск.

В прямом эфире матч покажет тематический канал «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче.

Железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде. Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.