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Локомотив — Трактор: во сколько начало 1-го матча 1/2 Кубка Гагарина, где смотреть

«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало 1-го матча 1/2 Кубка Гагарина, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Ярославле состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск.

В прямом эфире матч покажет тематический канал «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче.

Железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде. Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.

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