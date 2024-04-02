«Чёрт! Надо поменять стороны». Федотов — о курьёзе перед овертаймом игры с «Айлендерс»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов прокомментировал свой первый матч в Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и рассказал о курьёзе перед началом овертайма. Напомним, Иван по привычке из КХЛ остался в воротах перед началом овертайма, тогда как в НХЛ перед овертаймом команды меняются воротами. Россиянин понял, что ошибся, когда к нему подъехал голкипер соперников Семён Варламов, после чего Иван направился в другие ворота.

«Очень счастлив быть здесь. Я старался биться, зарядить команду энергией. Все ребята бились до конца, проделали очень хорошую работу, респект им за это. Мы взяли очень важное очко. Во втором периоде мы должны были играть более агрессивно. Третий период провели намного лучше. В следующем матче снова будем биться.

Я играю с шайбой, стараюсь помогать защитникам. Иногда им комфортнее, когда вратарь играет в шайбу за воротами или перед ними. Маленькие детали, которые очень важны в игре, поэтому я это и делаю.

В овертайме мы всегда играем в тех же воротах, не меняемся. Когда понял, подумал: «Чёрт! Надо поменять стороны», — цитирует Федотова сайт «Филадельфии».