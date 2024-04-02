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«Опять только лозунги, проблемы не вижу». Шавернёв — о новом календаре для «Барыса» в КХЛ

«Опять только лозунги, проблемы не вижу». Шавернёв — о новом календаре для «Барыса» в КХЛ
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Бывший государственный тренер Республики Казахстан Сергей Шавернёв оценил последствия для «Барыса» и сборной Казахстана в связи с решением Континентальной хоккейной лиги продлить следующий сезон до 31 мая 2025 года.

«Я не вижу в этом никакой проблемы. За всю историю выступления в КХЛ „Барыса“ — базового клуба сборной Казахстана, столичная команда лишь один раз прошла первый раунд плей-офф. Команда снова строится по-новому, и для этого нужно как минимум три года. К тому же „Барыс“ до сих пор не определился, какой возьмёт курс развития. Опять только лозунги. Даже во времена топовых легионеров команда еле преодолела комплекс „Ак Барса“. Так что я не вижу в этом решении никакой проблемы», — сказал Шавернёв в интервью Sports.kz.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.

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