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Воронин: у санкт-петербургского «Динамо» есть идеи сделать клуб КХЛ

Воронин: у санкт-петербургского «Динамо» есть идеи сделать клуб КХЛ
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Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, что у клуба ВХЛ «Динамо» Санкт‑Петербург есть желание в будущем заявиться в КХЛ.

«С «Динамо» из Санкт‑Петербурга подписан договор о взаимном обмене игроками. Подготовлены документы, у них есть идеи сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков.
Кроме всего прочего, мы бы хотели, чтобы команда ВХЛ была помощнее, и чтобы она была источником кадров для команды КХЛ. На неё обращает большое внимание и тренерский штаб команды КХЛ, и спортивный директор», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Воронин рассказал об условиях трудовых соглашений со спортивным директором бело-голубых Алексеем Сопиным и генеральным директором Сергеем Сушко.

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