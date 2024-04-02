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Кудашов: надо было бы сделать конфликт в серии с «Трактором», чтобы встряхнуть команду

Кудашов: надо было бы сделать конфликт в серии с «Трактором», чтобы встряхнуть команду
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Трактором» необходим был конфликт между командами, чтобы встряхнуть бело-голубых.

«В команде был конфликт между игроками? Наоборот, надо было бы сделать такой конфликт посреди серии, чтобы встряхнуть команду. Не раз все писали о хорошем микроклимате в команде, так что впервые слышу от вас, что у нас был конфликт.

Какой конфликт был нужен? Они разные бывают. Помните, как Ковальчука отправляли на поезде из Ярославля? Тогда это сработало», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

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