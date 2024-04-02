КХЛ назвала игроков второго раунда Кубка Гагарина — 2024 с самым сильным броском

Континентальная хоккейная лига рассказала о статистических достижениях игроков во втором раунде Кубка Гагарина.

Лучшим по максимально развитой скорости стал Павел Порядин (38,7 км/ч) из московского «Спартака». На втором месте — форвард СКА Арсений Грицюк (38,3 км/ч), третий — Иван Муранов (38 км/ч) из московского «Динамо».

В серии с «Металлургом» Порядин также стал лучшим по показателю ожидаемых голов (2,9). Второе место разделили между собой Рид Буше и Артур Каюмов из семиматчевой серии «Авангард» — «Локомотив» (2,8).

Рекорд этого плей-офф по силе броска был побит во втором раунде. Лидером первого раунда был Владислав Фирстов из «Торпедо» — 167 км/ч. Новым лидером стал Антон Бурдасов из «Трактора» — 170,8 км/ч. Второе место — у Робина Пресса из «Металлурга» (165,7 км/ч), третий — Александр Елесин (163,2 км/ч) из «Локомотива».