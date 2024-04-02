Перестройка в «Ак Барсе» и ЦСКА. Главные трансферные слухи КХЛ

Рассказываем о главных трансферных слухах в КХЛ. Напомним, все контракты игроков и тренеров действуют до 30 апреля, однако новости начинают появляться уже сейчас.

Каких изменений ждать в «Ак Барсе»?

Ключевое – новый главный тренер, которого по-прежнему нет. Илья Воробьёв уже в ЦСКА, Зинэтула Билялетдинов заявил, что переходит на другую должность. Кого назначать? Есть Дмитрий Квартальнов, до сих пор не утверждённый минским «Динамо» на следующий сезон, но ведь он в столице Татарстана уже работал. Оставлять молодого и неопытного Юрия Бабенко? Не вариант. Есть Андрей Назаров, который может как следует встряхнуть команду.

У кого из неограниченно свободных агентов заканчиваются контракты? Это вратарь Билялов, защитники Адамчук и Марченко, нападающие Галиев, Кагарлицкий, Кошелев, Лукоянов, Петров, Радулов, Семёнов. Думается, что Марченко, Адамчука, Галиева, Кагарлицкого мы в Казани не увидим, по Радулову всё будет решаться исходя из того, кто станет новым главным тренером. С Биляловым по-прежнему не могут договориться по финансовым условиям контракта.

В ЦСКА будут звать игроков из АХЛ

Серьёзные перемены наблюдаются в ЦСКА. Илья Воробьёв с 1 мая сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера, расторгнут контракт с вратарём Иваном Федотовым, уже подписавшимся в «Филадельфии». Практически наверняка не будет в команде Плотникова и Григоренко – на обоих есть спрос в КХЛ, а армейцам нужно освежить состав. Сергея можем увидеть в родном «Амуре» (денег там сейчас много), а Михаила – в «Локомотиве» или «Ак Барсе». Соглашение с защитником Уильямсом решено продлить, а вот со Светлаковым пока не договорились. Могут обменять Слепышева, Окулова – у этих форвардов действующие контракты. На кого будет делаться ставка? В прессе звучат фамилии россиян, выступающих за океаном: Просветов, Афанасьев, Абрамов, Гурьянов.

В ЦСКА будут звать игроков из АХЛ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Авангарде» ищут центрального нападающего в первое звено

Из нынешних иностранцев в Омске останется только Рид Буше, у которого есть контракт на следующий сезон. Юрчо клуб покидает, а Спунер не до конца потянул роль первого центра. «Ястребы» ищут форварда, способного выигрывать «точку» и помогать в обороне, эдакую копию Корбана Найта. К примеру, таковым может стать Александр Кадейкин из СКА, но на него сейчас много претендентов (в их числе и московское «Динамо», и «Металлург»). Нужно перестраивать и оборонительную линию. Есть Шарипзянов и Чистяков, молодой Гуляев, а со всеми остальными можно расставаться. Самая важная новость из Омска – утверждение Сергея Звягина в качестве главного тренера команды.

Михеевым интересуются топ-клубы

Ещё перед увольнением бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский хотел сохранить одного из лучших нападающих команды в сезоне Артёма Михеева. Однако спрос на хоккеиста велик, предложений у него много, в том числе от топов (например, от «Локомотива») с повышением зарплаты, поэтому удержать Артёма сибирякам будет сложно. Форвард с большой долей вероятности покинет Новосибирск.

Артём Михеев Фото: photo.khl.ru

Московское «Динамо» сохранит главного тренера и спортивного директора

Сегодня состоится пресс-конференция московского «Динамо» по итогам сезона, в рамках которой будет объявлено, что, как мы сообщали ранее, главный тренер Алексей Кудашов и спортивный директор Алексей Сопин продолжат свою работу в клубе. При этом Кудашова, как поговаривали, лоббировал в «Ак Барс» лично Билялетдинов, но Алексея оставляют в Москве, хотя после завоевания Кубка Континента бело-голубые смогли преодолеть лишь один раунд плей-офф. Это, конечно, далеко не то, что от них ждут.

Хмелевски склоняется к НХЛ

По-прежнему неясна ситуация с ключевым легионером уфимцев Александром Хмелевски. Агент форварда говорил нам, что договорённости о новом соглашении с уфимцами нет. Всё дело в том, что американец склоняется к возвращению в НХЛ. Это, конечно, станет большой потерей для «Салавата Юлаева». Зато ещё на сезон остаётся Джош Ливо – его представитель уже сообщил о договорённости. По-прежнему не утихают слухи, что в ЦСКА может перебраться вратарь Александр Самонов, хотя в нынешнем розыгрыше плей-офф голкипер сыграл очень посредственно.