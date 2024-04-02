Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Коскинен завершит карьеру — Iltalehti

35-летний финский голкипер Микко Коскинен завершит карьеру. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на источники.

Напомним, в сезоне-2023/2024 голкипер выступал за швейцарский «Лугано». Предыдущие четыре сезона 33-летний вратарь провёл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он отыграл 168 матчей в НХЛ, одержал 85 побед, в среднем отражая 90,6% бросков и пропуская 3,01 шайбы за игру.

В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ. В России также играл за новосибирскую «Сибирь».

В 2018 году Коскинен участвовал в Олимпийских играх в составе национальной команды Финляндии.