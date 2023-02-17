«Я в нём разочаровался». Гимаев рассказал историю об игре Коскинена за «Сибирь»

Бывший российский хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев вспомнил, как во времена своей игровой карьеры за «Сибирь» произошёл обмен вратарями со СКА в сезоне-2014/2015. В стан петербуржцев отправился Микко Коскинен, а к сибирякам примкнул Александр Салак.
«От того обмена выиграли все. И СКА, и мы. Вообще, Коскинен играл прилично, и его обмен действительно стал довольно неожиданным для нас. Но расскажу такую историю, которая мне не понравилась. Мы играли в Мытищах с «Атлантом». Выигрывали 5:0, оставалось несколько минут до конца игры. И у нас пошли удаления. Понятно, мы не хотим пропускать, хотим вратарю помочь отыграть «на ноль». Но одну забивают, вторую «пять на три» забивают. Сирена, 5:2 выиграли. Коскинен ломает клюшку о ворота, что-то начал кричать, не стал с нами праздновать победу, поехал в раздевалку. Мы этого не поняли. Потом оказалось, что у него бонус за «ноль», за одну пропущенную — половина от того бонуса. А за две — уже ничего. И он на нас обиделся из-за того, что не заработал бонус. Из-за такой реакции я немного в нём разочаровался.
Через какое-то время, кажется, Фастовский подошёл к нему, сказал, что СКА вышел с предложением. «Ты хочешь уйти из «Сибири» в СКА?» Микко так уверенно: «Да, я хочу». Ну всё, вопросов нет. Приехал Салак, он горел, жил командой, моментально влился в коллектив, стал чуть ли не основным человеком в раздевалке. Эмоции Салака на льду? Ему они всегда помогали. Он чем более нервный, скажем так, шумный и громкий был, тем лучше играл. Если помогает, почему бы и нет? В жизни это суперпозитивный, добрый человек, с которым мы дружим и до сих пор, общаемся», — цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.
Сейчас Коскинен выступает за швейцарский «Лугано». Предыдущие четыре сезона 33-летний вратарь провёл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он отыграл 168 матчей в НХЛ, одержал 85 побед, в среднем отражая 90,6% бросков и пропуская 3,01 шайбы за игру. В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ.
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