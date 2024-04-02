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«Нефтяник» одержал волевую победу над «Рубином» в первом матче полуфинала плей-офф ВХЛ

«Нефтяник» одержал волевую победу над «Рубином» в первом матче полуфинала плей-офф ВХЛ
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В Тюмени прошёл первый матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ между «Рубином» и «Нефтяником». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:2 и повели в серии 1-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 3
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Давыдов (Мокрушев, Бусаров) – 12:10 (5x5)     1:1 Комков (Терехов, Евсеев) – 20:20 (5x4)     2:1 Попугаев (Давыдов, Бусаров) – 23:51 (5x4)     2:2 Терехов (Евсеев, Крутов) – 26:25 (5x4)     2:3 Мокин (Воронин, Глухов) – 30:37 (5x5)    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Денис Давыдов. «Нефтянику» удалось сравнять счёт на старте второго периода — отличился Денис Комков. Через несколько минут тюменцы вновь вышли вперёд в счёте, когда большинство реализовал Никита Попугаев. В середине второго периода «Нефтяник» отметился двумя заброшенным шайбами подряд и впервые в матче вышел вперёд в счёте — отличились Семён Терехов и Михаил Мокин. Третий период прошёл в атаках «Рубина», но сравнять счёт хозяевам так и не удалось.

Второй матч серии пройдёт завтра, 3 апреля, в Тюмени.

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