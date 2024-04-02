«Нефтяник» одержал волевую победу над «Рубином» в первом матче полуфинала плей-офф ВХЛ

В Тюмени прошёл первый матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ между «Рубином» и «Нефтяником». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:2 и повели в серии 1-0.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Денис Давыдов. «Нефтянику» удалось сравнять счёт на старте второго периода — отличился Денис Комков. Через несколько минут тюменцы вновь вышли вперёд в счёте, когда большинство реализовал Никита Попугаев. В середине второго периода «Нефтяник» отметился двумя заброшенным шайбами подряд и впервые в матче вышел вперёд в счёте — отличились Семён Терехов и Михаил Мокин. Третий период прошёл в атаках «Рубина», но сравнять счёт хозяевам так и не удалось.

Второй матч серии пройдёт завтра, 3 апреля, в Тюмени.