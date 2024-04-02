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«Каждый должен заниматься своим делом». Главный арбитр КХЛ — о критике судейства Медведева

«Каждый должен заниматься своим делом». Главный арбитр КХЛ — о критике судейства Медведева
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с удалением вратаря СКА Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии с «Автомобилистом» (4:5). Это удаление было реализовано хоккеистами екатеринбургского клуба. После серии председатель совета директоров СКА Александр Медведев возмутился данным решением арбитров и заявил о «предвзятости» судей.

«Где-то 18 дней назад мы сделали рассылку в клубы, где в том числе по этому правилу мы спросили у команд: «Как вы считаете, как по нему поступать?». Оставить как есть или поменять? И буквально три-четыре дня назад голосование по этому правилу закончилось. То есть к вопросу, когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать, что есть правило, и если хотим его поменять, никто не против его поменять, давайте поменяем.

(вопрос от Леонида Вайсфельда) А вы там написали, чтобы президенты клубов тоже читали? Каждый занимается своим делом. Как только мы в нашей стране будем заниматься каждый своим делом – у нас будет качественный прогресс по всем фронтам. Каждый должен заниматься своим делом в этой стране», – сказал Анисимов в программе «Судейская» на КХЛ ТВ.

За критику судей Медведев был оштрафован КХЛ. Позднее СКА заявил, что планирует оспорить данный штраф в суде. Ранее в СКА заявили, что успешно опротестовали штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на клуб за критику судей главным тренером Романом Ротенбергом.

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