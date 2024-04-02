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Нападающий «Трактора» Робинсон открыл счёт в первом матче серии с «Локомотивом»

В Ярославле в эти минуты проходит первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Идёт первый период — счёт 1:1.

На шестой минуте первого периода счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина. Американский нападающий подобрал шайбу в своей зоне и промчался по борту. Войдя в зону «Локомотива», форвард нанёс точный бросок в дальний угол ворот Даниила Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Спустя шесть минут «Локомотиву» удалось сравнять счёт. Голом в меньшинстве отметился нападающий Александр Полунин с передачи Павла Красковского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.