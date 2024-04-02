Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Трактора» Робинсон открыл счёт в первом матче серии с «Локомотивом»

Нападающий «Трактора» Робинсон открыл счёт в первом матче серии с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле в эти минуты проходит первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Идёт первый период — счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат – 19:58 (5x4)    

На шестой минуте первого периода счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина. Американский нападающий подобрал шайбу в своей зоне и промчался по борту. Войдя в зону «Локомотива», форвард нанёс точный бросок в дальний угол ворот Даниила Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Спустя шесть минут «Локомотиву» удалось сравнять счёт. Голом в меньшинстве отметился нападающий Александр Полунин с передачи Павла Красковского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android