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Могильный поделился мнением о возможности Остона Мэттьюса побить его достижение по голам

Могильный поделился мнением о возможности Остона Мэттьюса побить его достижение по голам
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Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный поделился мнением о возможности нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса побить его достижение по голам — 76 шайб в сезоне-1992/1993. На данный момент у Мэттьюса 62 гола в 73 матчах.

«Остон вообще молодец! В этом смысле он просто монстр, конечно. Приятно смотреть, что в лиге есть такие игроки, которые настоящие голеадоры. Он просто красавец! Чувство ворот, бросок, выбор голевой позиции… Но и команда там, конечно, достойная вокруг него. Молодец просто, вызывает огромное уважение.

А то, что он может забить столько, — ну дай бог! Как я говорил, в наше время и по 85–90 забивали, так что… (смеётся). Это хорошо для зрителей, для пиара. Это ж прекрасно», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
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