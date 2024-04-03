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Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон – 07:54     1:1 Майер (Хьюз, Хишир) – 19:43 (pp)     2:1 Лазар (Носек, Марино) – 29:42     3:1 Братт (Хишир, Марино) – 37:47     3:2 Кросби (Малкин, Раст) – 46:48 (pp)     3:3 Малкин (Сент-Айвани, Бантинг) – 47:55     3:4 Ракелль (Петтерссон) – 56:16     3:5 Малкин (Бантинг, Летанг) – 56:38     3:6 Кросби (Раст) – 57:07    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль – 09:16     1:1 Армиа (Пеццетта, Ньюхук) – 10:12     1:2 Барков (Тарасенко) – 13:13     2:2 Судзуки – 25:58     3:2 Судзуки (Мэтисон, Ньюхук) – 32:24 (pp)     4:2 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 40:33     5:2 Эванс – 44:34 (sh)     5:3 Беннетт (Куликов, Лунделль) – 58:44    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Сгарбосса, Лапьер) – 02:46     1:1 Гиргенсонс (Далин, Пауэр) – 15:42     2:1 Петерка (Так, Бенсон) – 16:50 (pp)     3:1 Петерка (Так) – 30:54     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 39:14 (pp)     4:2 Далин (Петерка, Томпсон) – 43:03 (pp)     5:2 Томпсон (Куинн, Бенсон) – 44:48     6:2 Так (Томпсон, Далин) – 45:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Бедард, Курашев) – 07:49     1:1 Хорват (Барзал, Сизикас) – 41:33 (pp)     2:1 Хольмстрём (Пажо, Ли) – 49:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шоу (Богосян, Луккини) – 12:32     2:0 Болди (Капризов, Бродин) – 20:49     2:1 Батерсон (Ткачук, Чикран) – 27:43 (pp)     2:2 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 42:42 (pp)     3:2 Леттьери – 53:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Маршан, Улльмарк) – 53:18 (sh)     0:2 Заха (Хайнен, Пастрняк) – 57:18     0:3 Пастрняк (Заха, Хайнен) – 58:36    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Целльвегер, Лисон) – 14:03     1:1 Шарангович (Кадри, Уигар) – 22:30 (pp)     2:1 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 30:26     2:2 Терри (Карлссон, Целльвегер) – 33:36 (pp)     2:3 Фаулер (Зеграс, Целльвегер) – 41:52     2:4 Киллорн (Терри) – 45:09     3:4 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 49:34     3:5 Киллорн (ЛаКомбе, Терри) – 53:14    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Манта – 01:37     2:0 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 06:23     2:1 Хёгландер (Бёзер) – 09:20     3:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 09:40     4:1 Ханифин (Айкел, Маршессо) – 14:42 (pp)     5:1 Карлссон (Пьетранджело, Манта) – 21:46 (pp)     5:2 Хьюз (Гарланд, Миллер) – 26:13 (pp)     5:3 Хьюз (Подколзин) – 41:41     6:3 Хауден (Колесар, Руа) – 42:05    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 75 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очка за 75 матчей.

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