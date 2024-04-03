Курьянов рассказал, можно ли сравнить ситуации с тренерством Звягина и Рябыкина

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, можно ли сравнить ситуации с тренерством Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина.

«Похожи ли ситуации Звягина и Рябыкина? Давайте будем разделять. Каждый человек — отдельно взятая личность. У Рябыкина был непростой период. Сложилось много моментов, которые помешали ему показать и доказать. Не будем оглядываться назад», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.