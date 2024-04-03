Курьянов: решение об увольнении Кравца не было эмоциональным. Всё было в интересах команды

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что решение об увольнении главного тренера команды Михаила Кравца по ходу серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (3-4) не было эмоциональным.

«Решение об увольнении Кравца принимал не я? Во-первых, хочется сказать Михаилу Григорьевичу спасибо, медали с ним выигрывали. Решение не было эмоциональным, всё было взвешено. Были приняты решения в интересах команды. Нам нужно было выправлять ситуацию», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.