«Будут говорить что угодно». Могильный — о словах финского тренера про Овечкина

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный оценил слова финского тренера о том, что одноклубники российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина злятся из-за достижений форварда и внимания к ним.

Слова финского тренера о том, что на самом деле хоккеисты «Вашингтона» злятся из-за такого внимания к погоне Овечкина за рекордом Гретцки? Я не могу комментировать слова какого-то тренера, тем более не знаю, кто это говорил. Конечно, они будут говорить всё что угодно, потому что Александр идёт к этому рекорду. Лучше б эти ребята, которые злятся, концентрировались на своей игре, чтобы помогать команде играть, а не злились на Александра», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.