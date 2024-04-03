Двукратный обладатель Кубка Гагарина: в эпизоде с травмой Фукале не было никакой грязи

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал эпизод первой встречи в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором» (5:2), где травму получил вратарь челябинского клуба Зак Фукале в столкновении с форвардом ярославцев Максимом Шалуновым.

«Там не было никакой грязи. Шалунов просто упал, а Фукале оказался на опорной ноге. Опасный эпизод, но получилось это непреднамеренно. Потеря Фукале… Челябинцам будет не хватать этого вратаря», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

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Напомним, на 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде.