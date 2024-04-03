Владимир Крикунов назвал фаворита в серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист»

Бывший главный тренер команд КХЛ Владимир Крикунов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Автомобилистом». Первый матч в противостоянии состоится сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.

«Считаю „Металлург“ фаворитом этой серии. У Магнитогорска потенциал выше. Есть немало ярких игроков, надёжный вратарь, много талантливой молодёжи, которая проявляет себя уже сейчас. В „Автомобилисте“ таких людей тоже немало. И он способен преподнести сюрприз, как сделал это в предыдущих двух раундах. Но мне кажется, что Екатеринбург уже достиг своего потолка, потратив немало сил против „Ак Барса“ и СКА, а „Магнитка“, которая невзрачно начала плей-офф, за счёт характера прошла „Амур“ и „Спартак“ и по ходу весны постепенно прибавляет в игровом плане», — сказал Крикунов в интервью «Известиям».

30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. Во втором раунде при перекрёстном плей-офф клубу из Екатеринбурга достался СКА. Уральская команда победила в серии со счётом 4-1.