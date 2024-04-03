В «Динамо» рассказали о переговорах с вратарём системы «Сент-Луиса»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал о переговорах по контракту с вратарём системы клуба «Сент-Луис Блюз», бывшим игроком бело-голубых Вадимом Жеренко.

«Мы общаемся с Жеренко, его агентами, но вся проблема в том, что у него контракт ещё на год с „Сент-Луисом“. Думаю, это очень тяжело, чтобы на последний год контракта его отдали в аренду. Он перспективный парень, я думаю, что будут на него ставку делать в НХЛ. Мы контактируем, но посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Сопина ТАСС.

Воспитанник школы ЦСКА Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию. С 2022 года он выступает в системе «Сент-Луиса». В нынешнем сезоне за фарм-клуб «блюзменов» «Спрингфилд Тандербёрдс» голкипер сыграл 25 матчей, в которых одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,11.