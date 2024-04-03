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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым
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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым на три года, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В регулярном сезоне-2023/2024 26-летний форвард провёл 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 36 очков. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Каюмов записал на свой счёт 10 (2+8) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Каюмов сыграл 410 матчей, в которых набрал 187 (81+106) очков с показателем полезности «+46».

Напомним, вчера, 2 апреля, в Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев. Второй матч серии состоится в Ярославле завтра, 4 апреля.

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