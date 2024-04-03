Глава офиса Хельсинки: не знаем, готов ли продавец «Хартвалл-Арены» вообще говорить с нами

Глава офиса Хельсинки Юкка-Пекка Уюла высказался о потенциальной покупке «Хартвалл-Арены» у нынешних владельцев – российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.

«Соответствующее решение мы приняли в четверг, поэтому, вероятно, свяжемся с продавцом на этой неделе.

Какую сумму город собирается предложить за зал? Я не могу здесь назвать какую-то конкретную сумму. Эти вопросы будут рассмотрены в течение следующих нескольких недель, и в ходе торговых переговоров будут уточнены детали.

Это уникальный случай в Финляндии. Мы до сих пор не знаем, готов ли продавец вообще говорить с городскими властями о сделке и связанных с ней деталях. Весь процесс находится в самом начале», — цитирует Уюлу Iltalehti.

По данным Helsingin Sanomat, город не претендует на постоянное владение ареной, даже если получит её в собственность. Она может быть перепродана.