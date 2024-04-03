Хоккейный агент поделился мнением об эпизоде с травмой основного вратаря «Трактора»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил момент первой встречи в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором» (5:2), где травму получил вратарь челябинского клуба Зак Фукале в столкновении с форвардом ярославцев Максимом Шалуновым.

«Конечно, травма Фукале – серьёзная потеря для «Трактора». В плей-офф этот вратарь проявил себя с лучшей стороны. Он помог команде добраться до такой высокой стадии и серии с «Локомотивом». Не думаю, что со стороны Шалунова был умысел нанести травму. Скорее всего, такое столкновение – несчастный случай. Это неприятно, но, к сожалению, такое произошло. Посмотрим, насколько серьёзная травма у Фукале. В обойме у «Трактора» есть Мыльников, Бутеец. Посмотрим, какие шаги предпримут в клубе», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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