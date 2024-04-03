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Известный агент оценил игру и шансы «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

Известный агент оценил игру и шансы «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру и шансы «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором». Первый матч серии уверенно остался за ярославцами со счётом 5:2.

«Локомотив» в нынешнем плей-офф выглядит очень серьёзной командой. Ярославль предыдущую серию с «Авангардом» начал очень легко, но омичи поменяли главного тренера, встряхнули команду. «Локомотиву» не так просто досталась победа в предыдущей серии. Считаю, что железнодорожники извлекут определённые уроки из проведённых ранее встреч. «Локомотив» на данный момент в серии с «Трактором», думаю, будет играть собранно и доводить получаемое по ходу матчей преимущество до логического завершения», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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