Плющев заявил, что игроки «Авангарда» проиграли 0:7, чтобы добиться отставки Кравца

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что по ходу сезона в «Ак Барсе» и «Авангарде» были большие проблемы внутри коллективов. По словам специалиста, игроки казанского клуба не принимали тактику тренерского штаба, а хоккеисты омского клуба демонстративно проиграли в матче плей-офф «Локомотиву» с разгромным счётом 0:7.

«В «Ак Барсе» и в том же «Авангарде», когда игроки просто демонстрации устраивали до неприличия. Всё-таки в плей-офф у себя дома проигрывать 0:7… К ним не прислушались после первой игры, вот они и показали – вот получите. Роль личности в истории никто не отменял. Кто возьмёт на себя ответственность. Не просто потому, что ему нравится подписывать платёжную ведомость. А то, что он вольётся и команда будет сверкать.

В казанской команде хоккеисты тоже «руку приложили» к тренерской отставке, как и в Омске? Знаете, некоторые игры были настолько инфантильны. Уж с таким подбором игроков… Явно было, что игроки просто не желают играть по такой схеме, которую им предлагал тренерский штаб. Они не занимались демонстрацией, но они играли без желания. А без куража выходить на площадку нельзя, это отбывание номера», — цитирует Плющева «Татар-информ».

Михали Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» после поражения омичей во втором матче серии с «Локомотивом» со счётом 0:7. На его пост был назначен Сергей Звягин, с которым клуб продлил контракт на два года по окончании плей-офф. «Авангард» уступил «Локомотиву» в седьмом матче 0:2 и завершил сезон.